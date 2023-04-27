Пушилин оценил готовность Украины к переговорам с РФ

Также руководитель республики прокомментировал умение Киева держать слово.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил готовность Украины к переговорам с Россией. Своим мнением он поделился в интервью одного из федеральных каналов.

Глава региона подчеркнул, что о диалоге с Киевом сейчас по-прежнему речи не идет — у государства нет никаких твердых позиций на этот счет. Более того, руководство страны не умеет отвечать за свои слова.

«Украинский режим недоговороспособен», —отметил Пушилин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине.