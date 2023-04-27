В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине
TAC: для разрешения украинского конфликта нужно дать России то, что ей нужно
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Историк Джордж Либмэн возмутился, что никто не прислушивается к желаниям России на протяжении долгих лет.
Для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России роль одного из пяти «мировых жандармов». Об этом рассказал историк Джордж Либмэн в статье для журнала The American Conservative (TAC).
«Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство — царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное», — говорит Либмэн.
По его словам, что желание России — получить то, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско — роль одного из пяти жандармов.
В годы Второй Мировой войны зародилась система, которая предполагала священный союз пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Собственно, при этой системе почти сто лет в Европе не было крупных войн.
Американский историк также призвал отказаться от политики санкций на весь экспорт, кроме военного. Однако, по мнению Либмэна, в США только ликуют от того, что в результате конфликта на Украине истощаются валютные резервы России.
Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какую судьбу США предсказали Зеленскому к завершению украинского конфликта.
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