Крымские напитки представили в рамках акции «Дни российских вин» в Петербурге

Российские вина уверенно завоевывают симпатии. Их доля на прилавках уже перешагнула барьер в 50%, а скоро может вырасти и до всех 80%. Об этом говорили на церемонии открытия акции «Дни российских вин» в Петербурге. Гости вечера смогли продегустировать лучшие образцы, значительную часть которых составляет продукция крымских виноделов.

В продуктовой линейке солнечного региона — как демократичные марки, так и премиальные коллекции. Впечатления экспертов и ценителей выслушал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Звон бокалов сливается в особую музыку, а внутри яркая палитра с сотнями оттенков. И, кажется, само крымское солнце! 19 виноделен Севастополя в Петербурге представляют свою продукцию. Среди них и признанные гранды отрасли, и малые хозяйства. Вкус, букет и аромат оценивают и профессиональное сообщество, и любители благородных напитков.

Севастопольская земля благоволит виноделам. Пять видов почв и каждая привносит что-то свое, уникальное.

«Располагаясь на разных высотах, мы получаем идеальные известковые почвы где-то, где-то, наоборот, долинные почвы, и вот в совокупности все эти факторы, климатические факторы. Перепады температур ночных и дневных дают ягоде определенный свой вкус, свой баланс», — заявил директор Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Александр Рыбченко.

«Терруар Севастополь» — это проект городского правительства, направленный на развитие отрасли и поддержку этнотуризма. Сегодня на юго-западе крымского полуострова больше 30 виноделен, способных приятно удивить сомелье.

«Очень положительное впечатление вина очень интересные. Пробуйте, не бойтесь, и только потом делайте свои выводы», — отмечает сомелье Екатерина Смирнова.

Каждая винодельня представляет по шесть наименований, хотя многие производят больше. «Инкерман» — колосс севастопольского виноделия — показал и базовые и премиальные продукты. Коллекция белых и красных вин Special Reserve всегда выпускается ограниченным тиражом не больше пяти тысяч бутылок.

«Мы представали замечательное вино из коллекции Special Reserve. Помимо того, что это уникальные купажи, это еще и уникальный сорт. Бастардо Магарачский. Это натуральная селекция института Магарача», — рассказал бренд-амбассадор INKERMAN Алексей Кейбош.

Гости салона не скупятся на комплименты.

«Премиальная линейка от „Инкермана“, которая, в принципе, ну, очень нравится, наверное, мне, потому что, когда даже крупные производители, как „Инкерман“, делают что-то в премиальном сегменте, это всегда интересно попробовать. И спасибо виноделам за их труды, а мы пробуем, дегустируем и смотрим за развитием российского вина, в которое верим», — отмечает гость салона Александр.

В экспозиции «Инкермана» — игристое «Зеро Дозаж» из исконно крымского сорта винограда «кокур белый» (его культивируют на полуострове еще со времен древних греков) и белое вино Sevre (это аббревиатура — «Севастопольский регион») — совиньон-блан по очень привлекательной цене.

Каждую осень виноделы Севастополя будут представлять свою продукцию в Москве, весной города будут меняться. Но в Петербург обещали вернуться вновь.