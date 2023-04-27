Мать и ребенок сорвались со скалы во время турпохода в Краснодарском крае
На помощь к ним вылетал спасательный вертолет.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Двух туристов, пострадавших во время похода в горы, спасли в Краснодарском крае. Так, 16-летний парень со своей мамой упали со скалы. Женщина ударилась головой и потеряла сознание, а молодой человек травмировал ногу. Он сумел связаться с сотрудниками МЧС. Те подняли в воздух вертолет, оказали первую помощь и эвакуировали пострадавших.
В МЧС отметили, что туристы находились на закрытом маршруте. И свой поход они заранее не зарегистрировали.
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