Привет от Киева? Откуда на самом деле прилетела ракета в Польшу

Местные СМИ полагают, что летательный аппарат принадлежит министерству обороны страны, российские эксперты видят другую картину.

Упавшая на город Замость ракета могла принадлежать Украине, а не министерству обороны Польши, как полагают местные СМИ. Таким мнением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, на причастность к инциденту Киева указывает дальность полета объекта.

«До территории Польши чтобы долететь ракете, ее нужно запускать с Украины. То есть истребитель должен долететь до Киева и потом только произвести пуск», — пояснил собеседник.

Он не исключает, что со стороны Незалежной данный маневр стал очередной провокацией в адрес России. Однако больших разрушений и смертей Киев решил избежать, чем объясняется отсутствие боеголовки на ракете.

«Для того, чтобы вот такую провокацию организовать, которую можно было бы обстрел территории Польши со стороны России. Именно поэтому на ракете нет боеголовки, чтобы не было разрушений и случайных смертей», — добавил Кнутов.

Как известно, обломки упавшей ракеты были обнаружены утром 27 апреля вблизи польского города Замость. По предварительным данным, летательный аппарат принадлежит классу «воздух-поверхность» и прилетел без боеголовки. Сначала некоторые польские СМИ утверждали, что на обшивке ракеты имеется русская надпись, однако позже сообщили, что снаряд, предположительно, принадлежал польской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия может выйти из-под моратория на размещение ракет средней дальности.