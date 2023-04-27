Руководитель МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его мнению, ситуация требует поддержки мирового сообщества. Только так, уверяет руководитель организации, можно избежать самого страшного.

«Нам нужна поддержка мирового сообщества, чтобы не допустить катастрофы на Запорожской АЭС», — отметил он во время церемонии завоза первой партии ядерного топлива для турецкой атомной электростанции «Аккую».

При этом Гросси пообещал, что зону безопасности на территории атомной электростанции удастся создать до конца текущего года.

«Это очень важно, так как риск чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, мы видели, как станция несколько раз подвергалась атакам», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

К слову, в конце марта Гросси лично посещал ЗАЭС и увидел, в каком состоянии она находится после обстрелов артиллерии ВСУ. А в начале апреля руководитель международной организации встречался с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде. Там стороны обсудили ситуацию на объекте и заявили о готовности сотрудничать по вопросам безопасности.

Запорожская АЭС — самая крупная электростанция по числу блоков и мощности в Европе. Объект находится под контролем России и наблюдением сотрудников МАГАТЭ. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американцы хранят секретные ядерные технологии на Запорожской АЭС.