Руководитель МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на Запорожской АЭС

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 26

Какие меры безопасности на объекте предложил Рафаэль Гросси?

Руководитель МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его мнению, ситуация требует поддержки мирового сообщества. Только так, уверяет руководитель организации, можно избежать самого страшного.

«Нам нужна поддержка мирового сообщества, чтобы не допустить катастрофы на Запорожской АЭС», — отметил он во время церемонии завоза первой партии ядерного топлива для турецкой атомной электростанции «Аккую».

При этом Гросси пообещал, что зону безопасности на территории атомной электростанции удастся создать до конца текущего года.

«Это очень важно, так как риск чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, мы видели, как станция несколько раз подвергалась атакам», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

К слову, в конце марта Гросси лично посещал ЗАЭС и увидел, в каком состоянии она находится после обстрелов артиллерии ВСУ. А в начале апреля руководитель международной организации встречался с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде. Там стороны обсудили ситуацию на объекте и заявили о готовности сотрудничать по вопросам безопасности.

Запорожская АЭС — самая крупная электростанция по числу блоков и мощности в Европе. Объект находится под контролем России и наблюдением сотрудников МАГАТЭ. Они прибыли на энергообъект после обстрелов территории украинскими боевиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американцы хранят секретные ядерные технологии на Запорожской АЭС.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Семь раз отмерь, один раз отрежь! Китайский совет дня на четверг, 27 апре...

Последние новости

19:41
Четверо детей подорвались на мине в Донецке
19:23
Руководитель МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на Запорожской АЭС
19:11
Гулять так гулять! На что Блиновская потратила сэкономленные на налогах деньги
19:04
Принял за игрушку: вскрылись обстоятельства ранения малыша из Подмосковья
18:48
Привет от Киева? Откуда на самом деле прилетела ракета в Польшу
18:44
«Бег по кругу»: политолог прокомментировал угрозы Байдена в сторону КНДР

Сейчас читают

Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
Яна Чурикова прокомментировала слухи о постановочных романах на «Фабрике звезд»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео