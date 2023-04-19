Американцы хранят секретные ядерные технологии на Запорожской АЭС

Минюст США призвал Россию «не трогать их технологии», но так и не уточнил, какие именно.

Министерство энергетики США рассказало о том, что на Запорожской АЭС присутствуют американские ядерные технологии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо в адрес «Росатома».

В нем говорится о том, что эти технические данные США подпадают под экспортный контроль со стороны Вашингтона, и России лучше «не трогать их». Однако американцы почему-то не уточнили, о чем именно идет речь.

Также в письме «Росатому» содержится предупреждение о том, что использование или копирование американских технологий гражданами РФ и организациями будет незаконным.

До этого США ввели санкции против нескольких дочерних предприятий «Росатома». В частности, Вашингтон в связке со странами «Большой семерки» (G7) ввел ограничение в отношении 200 физических и юридических лиц из РФ и других государств.

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