«Покажи-ка грудь»: Милославская рассказала о домогательствах пожилого режиссера

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Полина Долгова
Полина Долгова 68

Актриса Милославская рассказала о неприличной просьбе режиссера на пробах

«Покажи-ка грудь»: Милославская рассказала о домогательствах пожилого режиссера

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девушка Саши Петрова заявила, что не согласилась на условия мужчины.

Актриса Стася Милославская поделилась историей о неприличной просьбе одного пожилого режиссера. Об этом она рассказала на #TABLЕШОУ на YouTube.

Мужчина в преклонном возрасте потребовал, чтобы она обнажила свою грудь на пробах.

«Я не хочу брать кота в мешке, покажи-ка грудь», — сказал режиссер.

Девушка Саши Петрова заявила, что не согласилась на такие условия.

«Я не снималась в итоге, нет!» — эмоционально поделилась 27-летняя актриса.

По ее словам, обнаженная натура должна быть оправдана. Актрисе очень нравится, как своих муз «раздевал» итальянский режиссер Бертолуччи, среди значимых работ которого картины «Мечтатели» и «Ускользающая красота». Обнаженное тело ради «обнаженки» — это неинтересно, считает Милославская.

Евгения Дмитриева, прославившаяся ролями в десятках российских мелодрам, возмутилась поведением режиссера и поддержала Милославскую.

«Гаденыш какой!» — воскликнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петров спровоцировал слухи о свадьбе с Милославской.

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