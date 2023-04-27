«Покажи-ка грудь»: Милославская рассказала о домогательствах пожилого режиссера
Актриса Милославская рассказала о неприличной просьбе режиссера на пробах
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Девушка Саши Петрова заявила, что не согласилась на условия мужчины.
Актриса Стася Милославская поделилась историей о неприличной просьбе одного пожилого режиссера. Об этом она рассказала на #TABLЕШОУ на YouTube.
Мужчина в преклонном возрасте потребовал, чтобы она обнажила свою грудь на пробах.
«Я не хочу брать кота в мешке, покажи-ка грудь», — сказал режиссер.
Девушка Саши Петрова заявила, что не согласилась на такие условия.
«Я не снималась в итоге, нет!» — эмоционально поделилась 27-летняя актриса.
По ее словам, обнаженная натура должна быть оправдана. Актрисе очень нравится, как своих муз «раздевал» итальянский режиссер Бертолуччи, среди значимых работ которого картины «Мечтатели» и «Ускользающая красота». Обнаженное тело ради «обнаженки» — это неинтересно, считает Милославская.
Евгения Дмитриева, прославившаяся ролями в десятках российских мелодрам, возмутилась поведением режиссера и поддержала Милославскую.
«Гаденыш какой!» — воскликнула она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Петров спровоцировал слухи о свадьбе с Милославской.
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