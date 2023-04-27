Около сотни жилых домов сгорели в Курганской области

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В регионе установилась жаркая и сухая погода. Из-за этого огонь распространился мгновенно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry; 5-tv.ru

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Больше 80 жилых домов и десятки хозяйственных построек охвачены огнем в деревне Логовушка в Курганской области.

Сначала загорелась трава. В регионе сейчас жаркая и сухая погода, поэтому пламя распространилось молниеносно и вскоре перекинулось на деревню.

Сейчас площадь природного пожара — больше 80 гектаров. На борьбу с огнем бросили около ста человек, задействовали 18 единиц техники, а также специальный вертолет Ми-8.

На помощь местным спасателям уже едут коллеги из Тюменской и Челябинской областей, а также из Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

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