«Добрососедство и уважение»: как строительство «Аккую» сплотило Россию и Турцию

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На атомную электростанцию «Аккую» завезли ядерное топливо

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию.

Сегодня на планете появился новый атомный объект. На станцию «Аккую», которую строит «Росатом» в Турции, завезли ядерное топливо. В церемонии по видеосвязи приняли участие Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер назвал «Аккую» важнейшим проектом для двух стран.

«Подчеркну, это флагманский проект. Он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами. Которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга», — сказал Владимир Путин.

«С доставкой ядерного топлива на атомную электростанцию „Аккую“ наша страна поднялась в лигу ядерных держав мира. Хочу выразить благодарность всем. Особенно президенту Владимиру Путину, который с самого начала поддерживал этот проект. Поздравляю весь турецкий и российский персонал, принимавший участие в строительстве нашей АЭС», — добавил президент Турции.

«Аккую» — это атомная энергетика нового поколения. Станция будет самой безопасной АЭС в мире. Это подтвердил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он побывал на станции и не скрывал своего восхищения работой российских специалистов. К тому же, как отметили в «Росатоме», строится АЭС по технологии, которую никогда и нигде ранее не применяли.

«На сегодняшний день это самая крупная и при этом очень компактная стройка на планете. Одновременно четыре блока находятся на разных стадиях строительства. Вы можете увидеть своеобразный конвейер — как от бетонирования фундаментной плиты, установки ловушки расплава растут стены, ставится корпус реактора, обвешивается парогенераторами, насосами, всей аппаратурой. Уже в этом году на четвертом блоке завершаются общестроительные работы. Мы планируем осенью на первом блоке перейти к пусконаладочным работам», — сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Перед церемонией президенты России и Турции обсудили в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Они условились развивать сотрудничество в экономике, увеличивать товарооборот, а также помогать бизнесменам из обеих стран выходить на рынки друг друга.

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«Добрососедство и уважение»: как строительство «Аккую» сплотило Россию и Турцию

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