В ООН встревожились из-за поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
Представитель ООН Хак выразил беспокойство из-за поставок Киеву снарядов с ураном
Фото, видео: © РИА Новости / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru
В Великобритании заявили, что не собираются отслеживать, как боевики ВСУ применяют их токсичное оружие.
В ООН обеспокоены передачей Украине снарядов с обедненным ураном. Представитель организации Фархан Хак подчеркнул, что тревогу вызывает использование такого оружия в любой точке мира и любой страной. Великобритания — не исключение.
Но вопрос о том, должна ли поставляющая боеприпасы страна нести ответственность за их применение и утилизацию, чиновник ООН переадресовал официальному Лондону.
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Ранее стало известно, что британцы передали ВСУ тысячи снарядов для танков «Challenger 2», среди которых и боеприпасы с обедненным ураном.
При этом замминистра обороны Королевства заявил, что отслеживать применение собственного токсичного оружия Лондон не собирается.
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