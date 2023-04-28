Активисты напали на министра экономики Израиля из-за судебной реформы

В Израиле прошли самые массовые митинги в поддержку судебной реформы Биньямина Нетаньяху. К акции по всей стране присоединились полмиллиона человек.

Сторонники нового законопроекта заполонили крупнейшую автомагистраль Иерусалима. А в это время группа противников реформы напала на министра экономики в Тель-Авиве. Протестующих быстро скрутила полиция.

Противники реформы заявили о подготовке к масштабной акции протеста, которая пройдет уже в эту субботу.