Активисты напали на министра экономики Израиля из-за судебной реформы

Эфирная новость 16

Нападение произошло на фоне самых массовых митингов в поддержку предложенных Биньямином Нетаньяху изменений.

Фото, видео: Reuters / CORINNA KERN; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Израиле прошли самые массовые митинги в поддержку судебной реформы Биньямина Нетаньяху. К акции по всей стране присоединились полмиллиона человек.

Сторонники нового законопроекта заполонили крупнейшую автомагистраль Иерусалима. А в это время группа противников реформы напала на министра экономики в Тель-Авиве. Протестующих быстро скрутила полиция.

Противники реформы заявили о подготовке к масштабной акции протеста, которая пройдет уже в эту субботу.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

9:46
В Сербии заявили об экстренной госпитализации Александра Вучича
9:39
В ООН встревожились из-за поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
9:30
Военная смекалка: артиллеристы нашли изящный способ защиты от гранат с дронов ВСУ
9:21
Осталось несколько домов: огонь почти полностью уничтожил деревню под Курганом
9:12
Забили тревогу: власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом
9:03
В Николаеве уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров

Сейчас читают

Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео