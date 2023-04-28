Активисты напали на министра экономики Израиля из-за судебной реформы
Нападение произошло на фоне самых массовых митингов в поддержку предложенных Биньямином Нетаньяху изменений.
Фото, видео: Reuters / CORINNA KERN; 5-tv.ru
В Израиле прошли самые массовые митинги в поддержку судебной реформы Биньямина Нетаньяху. К акции по всей стране присоединились полмиллиона человек.
Сторонники нового законопроекта заполонили крупнейшую автомагистраль Иерусалима. А в это время группа противников реформы напала на министра экономики в Тель-Авиве. Протестующих быстро скрутила полиция.
Противники реформы заявили о подготовке к масштабной акции протеста, которая пройдет уже в эту субботу.
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