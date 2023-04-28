Утиные истории: спасатели пришли на помощь заблудившемуся пернатому семейству

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Спасатели пришли на помощь заблудившимся уткам в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michael Weber; 5-tv.ru

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Мать с птенцами оказалась в каменных джунглях и не могла найти путь к водоему.

Московских спасателей вызвали на помощь уткам. Мать вместе с десятком птенцов заблудилась в столице. Семейство оказалось рядом с крупным бизнес-центром и металось по каменным джунглям в поисках водоема.

Специалисты аккуратно поймали всех пернатых, поместили в контейнер и вернули домой.

Это спасение первое в сезоне. Сотрудникам отряда нередко приходится выручать пернатых обитателей в мегаполисе. Например, вызволять утят из коллекторов и ливневок.

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