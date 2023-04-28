Взрывные работы на угольном разрезе на Сахалине привели к мощному камнепаду

Взрывные работы на угольном разрезе на Сахалине едва не закончились трагедией. Куски породы разлетелись на десятки метров, а один из валунов угодил в бытовку, в которой обычно отдыхают рабочие. Огромный камень влетел через окно, пробил стену и поломал все, что оказалось у него на пути.

Повезло, что людей в помещении не было. Хотя без потерь все-таки не обошлось — один из булыжников попал в собаку и убил ее.