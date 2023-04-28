«Крики, люди бегут»: мужчина в слезах рассказал об атаке ВСУ в Донецке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 529

Очевидцы атаки ВСУ в центре Донецка: пламя было видно издалека, люди в панике убегали

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очевидцы трагедии до сих пор не могут прийти в себя. Выжил только один человек.

Сегодня боевики ВСУ атаковали Донецк. Один из снарядов попал в пассажирский автобус, выжил только водитель, сейчас он находится в стрессе. Об этом сообщает источник 5-tv.гu.

Местные жители в шоке делятся своими чувствами. Один из мужчин даже не смог сдержать слез во время интервью.

«Буквально 20 минут назад прилетел «Град», — рассказывает мужчина и начинает плакать.

5-tv.ru

По словам женщины, которая также видела атаку, это было очень страшно.

«Начались очень сильные взрывы, пожар, огонь, пламя крики люди бегут. Это не передать просто. Это страшно», — рассказывает она.

Детали трагедии уточняются. Так же, как и состояние людей, которые могли выжить при атаке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как ВСУ атаковали пассажирский автобус в центре Донецка.

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