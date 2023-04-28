Все точно будет хорошо: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 мая

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 24 по 30 апреля.

Основная энергия недели (карта Десятка кубков в прямом положении)

На следующей неделе лучше всего потратить время на общение с близкими. Например, выбраться с ними на природу, приготовить вместе шашлыки. Скорее всего, внутри у вас будет много радости и приятных ожиданий. Серьезных рассуждений о жизни на этой неделе ожидать не стоит.

Финансы (карта Королева мечей в перевернутом положении)

Неделя будет не очень благоприятна для денежных вопросов. Вы получите меньше, чем ожидали, потому что карта говорит о том, что наши желания не оправдываются, а мы, в свою очередь, испытываем дискомфорт. Но если мы сделаем акцент на Основную энергию недели, то есть на радость, то все будет хорошо и обе эти энергии компенсируют друг друга.

Здоровье (карта Звезда в перевернутом положении)

Здесь нужно быть очень внимательным. Карта говорит нам о рисках, о том, что могут быть какие-то неблагоприятные последствия после празднования «энергии недели». Например, обострение хронических заболеваний, психологические переживания. Главный совет — побольше быть на воздухе и не переедать.

Личная жизнь (карта Король жезлов в перевернутом положении)

Здесь все идет своим чередом. Если вы ожидаете каких-то решительных действий от мужчины, можете их не ждать. Все будут на лайте, все будут отдыхать. Это время не для принятия решений. Ресурсов на личную жизнь будет немного, не заставляйте партнера быть романтичным.

Совет на неделю (карта Девятка кубков в прямом положении)

На следующей неделе постарайтесь радоваться жизни и жить сегодняшним днем. Неделя будет проходной, никаких судьбоносных решений и подвигов. Тем не менее, коридор затмений продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023.