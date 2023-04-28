Жительница Подмосковья перевела лжезнахарке 2,5 млн рублей за снятие порчи

Жительнице Ижевска никакая магия не помогла избежать встречи с полицией. Лжезнахарку задержали за то, что порчу со своей клиентки из Подмосковья она так и не сняла, а деньги взяла.

При этом 59-летня женщина перевела ей за ритуалы 2,5 миллиона рублей. Нашла мошенницу она в интернете, а общались через мессенджер. И только когда ожидаемый эффект не наступил, поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию. Следователи ищут еще пострадавших.