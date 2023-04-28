Братская могила в автобусе: Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Страшные последствия массированного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Украинский снаряд попал в заполненный рейсовый автобус. Много погибших.

Еще один взрыв - у Республиканского травматологического центра. Более десяти раненых. В районе бывшего универсама «Украина» горят автомобили. Все цели украинских нацистов - гражданские. Наш корреспондент Станислав Григорьев побывал в зоне обстрела.