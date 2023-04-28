Братская могила в автобусе: Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Киевский режим подверг столицу ДНР массированному обстрелу. Подробности — в репортаже.

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

Страшные последствия массированного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Украинский снаряд попал в заполненный рейсовый автобус. Много погибших.

Еще один взрыв - у Республиканского травматологического центра. Более десяти раненых. В районе бывшего универсама «Украина» горят автомобили. Все цели украинских нацистов - гражданские. Наш корреспондент Станислав Григорьев побывал в зоне обстрела.

 

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