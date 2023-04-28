Братская могила в автобусе: Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Киевский режим подверг столицу ДНР массированному обстрелу. Подробности — в репортаже.
Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru
Страшные последствия массированного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Украинский снаряд попал в заполненный рейсовый автобус. Много погибших.
Еще один взрыв - у Республиканского травматологического центра. Более десяти раненых. В районе бывшего универсама «Украина» горят автомобили. Все цели украинских нацистов - гражданские. Наш корреспондент Станислав Григорьев побывал в зоне обстрела.
Читайте также
+9° 760 мм рт. ст.
87%
87%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
-1.05 88.37
-1.83
Нашли ошибку?