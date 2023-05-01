Ани Лорак откровенно об отношениях с абьюзером: «Такие люди подползают незаметно»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 622

Ани Лорак рассказала об опыте отношений с абьюзером

Ани Лорак откровенно об отношениях с абьюзером: «Такие люди подползают незаметно»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица представила публике новый альбом, записанный в трудные времена. Красивая жизнь знаменитостей тоже бывает омрачена несчастной любовью.

Певица Ани Лорак призналась, что в ее жизни было место отношениям с абьюзером. В непростой период той несчастной любви она записала новый альбом, который представила на днях в необычном формате в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова. На презентации присутствовали звездные коллеги артистки и ее поклонники, выигравшие приглашения.

Как рассказала исполнительница, она попалась на удочку классического абьюзера — харизму, непреодолимое обаяние, умение подарить «ощущение полета и легкости». Но как только она доверилась мужчине, он проявил свой деспотизм. И в конфликтные моменты этот человек во всем винил свою спутницу, попавшуюся под горячую руку.

«Такое происходит из-за того, что мы влюбляемся в человека и растворяемся в нем. Нам кажется, что он идеальный. Мы перестаем замечать, что он нас порой обижает, оправдывая это тем, что у него просто нет настроения», — цитирует Лорак Starhit.ru.

Артистка теперь точно знает, что как только партнер начинает вести себя агрессивно или пытается подавить твою самооценку, реагировать нужно резко. Необходимо объяснить мужчине, что женщина достойна уважения, ее обижать нельзя. И если он готов меняться ради отношений, он сделает это сразу. Но если ситуация остается прежней, ждать годами бессмысленно.

«Такие люди подползают незаметно, и мы оказываемся в лапах социопата, психопата или нарцисса, а иногда это все в одном флаконе. Это вообще жесть», — заключила певица.

Ани Лорак пережила болезненный разрыв несколько лет назад. Она была замужем за турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, от которого родила единственную дочь Софию. По слухам, супруг изменял исполнительнице, и однажды она решилась на разрыв. Сейчас в личной жизни звезды оттепель. Она счастлива с новым избранником Исааком Виджраку, пара познакомилась на Ибице. Бойфренд Лорак — обладатель титула «Мистер Испания — 2002», в прошлом был актером, моделью и каскадером, сейчас инструктор по йоге и эксперт по оздоровлению организма.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экстрасенса о неудачах в любви Ани Лорак. Предсказательница объяснила, почему артистка рано радуется идиллии с новым кавалером.

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