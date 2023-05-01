Саша Савельева о депрессии после рождения сына: «Мне казалось, что я умру»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 926

Певица призналась, что первый год материнства стал для нее испытанием, с которым пришлось справляться с помощью специалистов.

Саша Савельева о депрессии после рождения сына: «Мне казалось, что я умру»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певица Саша Савельева рассказала о депрессии, которую переживала в первый год после рождения сына Леона. Она долго шла к материнству — вышла замуж за актера Кирилла Сафонова в 2010 году, а пополнение в семье произошло лишь в 2019-м. Но несмотря на время, осознанный выбор и подготовку к появлению малыша, исполнительница не справилась с переживаниями, которые свалились на нее после.

Состояние повышенной тревожности не отпускало ни днем, ни ночью. Сын родился раньше срока, за его здоровьем важно было тщательно следить, кормить нужно было каждые два часа — на сон просто не оставалось времени. И депрессия, по словам Савельевой, выражалась не в нежелании пошевелиться, а наоборот, в ощущении необходимости постоянно что-то делать.

«Я думала, что мне это будет по плечу, я же опытный гастролер. Но не рассчитала свои силы. Я поняла, что это день сурка — первые два месяца особенно. Именно прерванный сон дает нереальный эффект депрессивный… У меня все ушло в тревогу», — поделилась артистка в интервью Лауре Джугелия.

В беседе с журналистом Савельева не стала притворяться, что с первой минуты наслаждалась материнством, как это делают многие. Ведь на самом деле пресловутая эйфория, замешанная на гормонах и осознании своей новой роли — удел далеко не каждой мамы. Более того, послеродовая депрессия может настичь женщину после появления второго малыша, даже если в первым все было иначе.

Как отметила Савельева, в первое время она очень переживала, что кроме заботы о ребенке в ее жизни не осталось ничего. Артистке понадобился год, чтобы понять — поначалу ничего больше и не нужно делать. День за днем проходили в тревоге и суете, певица недоедала и не высыпалась.

«Мне казалось, что я умру или со мной что-то случится. У меня скачет давление. Ипохондрия началась. И понимаю, что я — качусь, качусь, качусь. Ощущение, будто ты все время в какой-то кастрюле, которая тебе давит на голову», — призналась Савельева.

Позже к фоновому стрессу добавились панические атаки. Чтобы справиться с собой, звезда обратилась к психотерапевту. Постепенно ей удалось побороть страхи и стать более спокойной мамой. Кроме того, психология заинтересовала ее и вдохновила снова сесть за парту. По словам певицы, учеба помогла еще лучше разобраться в себе и своих чувствах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась бывшая коллега Саши Савельевой по группе «Фабрика» Ирина Тонева.

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