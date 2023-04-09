«Исчезающий вид человека»: как изменилась Тонева со времен выступлений в «Фабрике»

Артистка не обращает внимание на критику и публикует в соцсетях фото и видео без фильтров и фотошопа.

Певица и бывшая участница популярной группы «Фабрика» Ирина Тонева удивила публику изменившийся внешностью. Артистке в этом году исполняется 46 лет. На видео в профиле знаменитости внимательные поклонники заметили множество морщин на лице Тоневой и не смогли промолчать.

«Сильно сдала, ну и не ухожена совсем»;

«Испанский стыд, она вообще пересматривает эти видео? Зачем так странно себя вести?»;

«Она так постарела, я даже подумала, что это грим какой-то типа пранка»;

«Выпила, не показывайся», — написали в комментариях под видео.

Однако нашлись и те, кто оценили внешность певицы. Некоторые поклонники отметили, что 45-летняя Тонева не пользуется ни фильтрами, ни большим слоем макияжа, ни, вероятнее всего, услугами пластического хирурга.

«Ее надо в музей, человек не колет лицо, исчезающий вид»;

«Нормальное, живое лицо, нормальный нос, губы, зубы не как унитаз фарфоровый»;

«Очень красиво стареет. Такая приятная женская энергетика. Вот она и Наталья Орейро для меня обладают схожим вайбом (энергией — Прим. ред.)», — высказались преданные поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Савельева из «Фабрики» намерена вернуться на сцену после «небольшого обрезания».