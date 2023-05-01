Долги Дома моды или квартира в Париже: кому достанется наследство Зайцева

В последние годы у модельера было гораздо больше задолженностей, чем богатств. Кто же получит сомнительное наследство?

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет от желудочно-кишечного кровотечения. Законодатель моды умер неженатым. От единственного брака молодости у него остался сын.

Но не факт, что наследство достанется ему. В последние годы Вячеслава Михайловича окружали чужие люди, которые могли одурманить знаменитость, пишет aif.ru.

Между 63-летним сыном Егором и модельером были натянутые отношения. Их конфликт длится уже несколько лет. Когда модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, он передал бразды правления Домом моды Егору. Но тот не смог сохранить успешный бизнес. Накопились долги. Знаменитое здание на проспекте Мира едва не ушло с молотка.

Чего больше, долгов или доходов?

Имущество — это квартира в Париже (подарок мэра города), многоэтажный Дом Моды на проспекте Мира в Москве (презент советских властей) и усадьба в Каблуково, продуманная и воплощенная модельером.

Можно было бы с уверенностью сказать, что Егор Зайцев и внучки Маруся и Настя — богатые наследники, однако в последние годы у Зайцева было гораздо больше долгов, чем прибыли. Так что расплачиваться по ним тоже, скорее всего, придется преемникам.

Например, еще четыре год назад, по информации в открытых источниках, арбитражный суд постановил слушания по иску Департамента городского имущества Москвы о взыскании 58,4 миллионов рублей с Дома Моды Славы Зайцева. Основанием стала задолженность по арендной плате. Помимо этого, сотрудникам не выплачивалась зарплата, из-за этого они подавали заявления в суд.

Также иски подавали поставщики энергоресурсов, провайдеры интернета и не только. Приближенные дизайнера вели борьбу за власть и деньги.

Спасут ли Дом моды?

Такие ситуации возникали и раньше. Тогда Дом моды спасли. Но часть здания, по слухам, все-таки ушла с молотка.

А потом судебные приставы обратили внимание и на землю Вячеслава Михайловича в Каблукове. Оказалось, что и там у него накопился налог в размере 50 тысяч рублей.

Когда Зайцев заболел, он передал бразды правления сыну, сам справляться со своей империей модельер уже не мог.

«Каждый год копятся огромные долги. Нужны деньги, а денег нет», — жаловался он несколько лет назад.

Заказы от артистов не поступали, как это было в прежние времена. Да и хорошие мастера разбежались.

Спасти бизнес отца Егору было сложно. При этом в доме модельера стали появляться подозрительные личности — якобы с благими намерениями, которые пытались помочь знаменитости. Они же продавали билеты на сомнительные мероприятия с участием Вячеслава Михайловича. Словом, разбираться с финансами и имущественными вопросами семьи Зайцевых будет тяжело.

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