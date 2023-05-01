Появились новые подробности схода поезда с рельсов в Брянской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 8 518

Тушение возгорания продолжается.

Появились новые подробности схода поезда с рельсов в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / John Davenport

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Железнодорожный состав с 78 вагонами сошел с рельсов на перегоне Рассуха-Унеча под Брянском. По предварительным данным, причинной инцидента послужил подрыв полотна железной дороги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Поезд перевозил нефтепродукты и строительные материалы. Четыре вагона сошли с рельс и завалились на бок, что привело к возгоранию. Горят именно пиломатериалы, до цистерн огонь не добрался.

С пожаром на месте борются экстренные службы. По одной из основных версий, незадолго до аварии ж/д пути были выведены из строя с помощью подрыва. Взрыв произошел прямо перед самим поездом.

Только машинист и помощник локомотивной бригады были в поезде. Никто не пострадал. Тушение продолжается, пожар локализован.

Ранее 5-tv.ru писал, как аварию на ж/д путях прокомментировал губернатор региона.

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