Появились новые подробности схода поезда с рельсов в Брянской области
Тушение возгорания продолжается.
Фото: www.globallookpress.com / John Davenport
Железнодорожный состав с 78 вагонами сошел с рельсов на перегоне Рассуха-Унеча под Брянском. По предварительным данным, причинной инцидента послужил подрыв полотна железной дороги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Поезд перевозил нефтепродукты и строительные материалы. Четыре вагона сошли с рельс и завалились на бок, что привело к возгоранию. Горят именно пиломатериалы, до цистерн огонь не добрался.
С пожаром на месте борются экстренные службы. По одной из основных версий, незадолго до аварии ж/д пути были выведены из строя с помощью подрыва. Взрыв произошел прямо перед самим поездом.
Только машинист и помощник локомотивной бригады были в поезде. Никто не пострадал. Тушение продолжается, пожар локализован.
Ранее 5-tv.ru писал, как аварию на ж/д путях прокомментировал губернатор региона.
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