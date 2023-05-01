«Будут счастливые отношения»: где на руке найти знак, сулящий успех в любви

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 5 979

Хиромант объяснил, что метка обозначает наличие не только счастливых, но и долгих взаимоотношений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Stolt / CHROMORANGE; 5-tv.ru

А вы знали, что на руках людей есть линии и знаки, которые свидетельствуют о том, как сложится личная жизнь и будет ли брак успешным? Такие предсказания можно получить просто посмотрев на свою ладонь. Хиромант Иван Громов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru, как узнать о том, что вас ждет счастье в браке.

Где можно увидеть заветный знак? Для начала нужно обратить внимание на правую ладонь. А конкретно - на область под указательным пальцем. Нужно понять, есть ли там фигура, напоминающая крест.

«Если такой знак есть, то это четкий, хороший признак того, что в вашей жизни будут счастливые, долгосрочные отношения», — объяснил хиромант.

Опасные знаки: какие метки на руках нельзя игнорировать

Ранее 5-tv.ru писал о линии, которая является большим тормозом и ограничителем в личной жизни. Наличие такой метки обозначает то, что человек в эмоциональном плане не может определиться и понять сам себя.

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