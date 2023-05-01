«Газпром» приостановил поставку газа в Армению из-за ремонтных работ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Ожидается, что трубопровод возобновит работу вечером 4 мая.

«Газпром» приостановил поставку газа в Армению из-за ремонтных работ

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Подача природного газа из РФ в Армению была приостановлена из-за начала ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». Об этом «Газпром Армения» сообщила на своем официальном сайте.

Плановые мероприятия пройдут на участке трубопровода, расположенном в Ставропольском крае. Подача газа была прекращена 1 мая в 07:00 по московскому времени. Ожидается, что нить газопровода возобновит работу в штатном режиме 4 мая 19:00 по московскому времени.

ЗАО «Газпром Армения» входит в систему ПАО «Газпром» и является дочерним обществом компании. В организации утонили, что местные жители будут обеспечены бесперебойным газоснабжением за счет внутренних резервов республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавия после трехмесячного перерыва вновь стала закупать российские энергоносители на фоне газового кризиса.

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