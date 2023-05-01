«За ночь сшил костюм»: Сафронов вспомнил, как Зайцев одел Мика Джаггера

Никас Сафронов: Вячеслав Зайцев за ночь сшил костюм Мику Джаггеру на свадьбу дочери
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Bartilla; 5-tv.ru
Модельер общался с Версаче, Готье и другими дизайнерами мировой величины. В России он одевал первых лиц, но обращались к нему и зарубежные звезды.
Российский и советский художник Никас Сафронов заявил, что его близкий друг, покойный модельер Вячеслав Зайцев однажды одел солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Воспоминаниями о встрече с британским певцом творческий деятель поделился в беседе с 5-tv.ru.
Сафронов рассказал, что Мик Джаггер тогда приехал в Россию и ему предстояло отправиться на свадьбу дочери в Германию. По словам художника, у знаменитого артиста не было приличной одежды для посещения важного мероприятия.
«У него кроме джинсов, которые он носил лет 20, ничего и не было. И Зайцев за ночь сшил костюм. Я видел костюм», — прокомментировал он.
По словам приятеля Зайцева, Джаггер уехал в Германию довольный, а после присылал кутюрье подарки в знак благодарности. Он добавил, что и дочка музыканта, и ее друзья, и остальные гости торжества оценили костюм по достоинству.
Вячеслав Зайцев и Никас Сафронов.
Никас Сафронов глубоко скорбит из-за смерти Вячеслава Михайловича. О нем он вспоминает не только как о художнике и дизайнере, но и как о яркой и неординарной личности, которая оставила след в истории. С уходом Зайцева ушел «целый пласт, целая эпоха», уточняет он.
Ранее 5-tv.ru писал о мистическом совпадении в день смерти Вячеслава Зайцева.
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