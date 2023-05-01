Сгоревшую машину пропавших аниматоров нашли под Краснодаром, дело на контроле СК

В следственном комитете поручили предоставить отчет об бесследно пропавших артистах.

В деле о пропавших аниматорах появляются все новые и новые жуткие подробности. Следственный комитет опубликовал видео сгоревшей машины в Telegram-канале. Это оказался автомобиль пропавших аниматоров. После череды странных фактов о пропаже молодых людей глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю предоставить отчет о ходе расследования, чтобы узнать установленные обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе М-4 «Дон» 28 апреля в районе станицы Березанской под Краснодаром пропали двое артистов 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко.

Сейчас, следователи и криминалисты края проводят расследования, чтобы собрать как можно больше информации и найти пропавших мужчину и девушку. Им помогают добровольческие поисковые отряды.

В настоящий момент известно, что аниматоры на трассе пробили колесо автомобиля и были вынуждены остановиться на обочине. Сильный дождь усложнил ситуацию. Через некоторое время к ним подошли несколько мужчин, которые оказались в аналогичной ситуации.

Вместе с новыми знакомыми Кирилл Чубко отправился в ближайший населенный пункт. После этого артистов никто не видел. Сотрудники правоохранительных органов прорабатывают версию об убийстве аниматоров. Телефоны молодых людей вне зоны действия сети, а с карт аниматоров сняли около 190 тысяч рублей.

Один из местных жителей ночью слышал крики о помощи со стороны леса. Поисковые бригады уделили особое внимание этому участку, он находится в 30 километрах от места, где пропали артисты.

Ранее, 5-tv.ru подробно писал о том, что известно на данный момент о пропавших аниматоров.