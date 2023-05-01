«Разговоры становятся более личными»: что такое эмоциональная измена

Почему неправильно оправдывать эмоциональную близость без физического контакта?

Эмоциональная измена — это разновидность неверности, которая основывается на близости между людьми, но без физического контакта. Многие задаются вопросом: можно ли данный вид общения отнести к измене? Ведь не до конца понятно, на какие критерии человек опирается. Является ли эмоциональной изменой дружба между мужчиной и женщиной, которые состоят в отношениях с другими партнерами? Особенно при условии, что человек вкладывается в такое общение больше, чем в романтические. На эти вопросы эксклюзивно ответила 5-tv.ru клинический психолог Евгения Пименова.

С точки зрения психологии, важно понимать, что человек не может контролировать те чувства, которые возникают в ответ на те или иные стимулы. То есть, если мы испытываем чувство влюбленности или глубокой симпатии к другому человеку, то нет смысла себя винить, ведь на их появление люди не могут повлиять. Хотя, тут не все так однозначно.

«Мы точно ответственны за то, что мы с этими чувствами дальше делаем. Идем ли мы на поводу и вступаем в связь, открыто проявляя симпатию, инициируя общение? Или удерживаем дистанцию, оставаясь верными нашим партнерам. Помимо этого, важно отметить, что возникновение симпатии к другому человеку не означает, что мы не любим своего партнера», — отмечает эксперт.

Если говорить о глубокой привязанности, которая свойственна крепким и гармоничным союзам, то она в большей степени эксклюзивная. Но имея подобную привязанность, ничто не мешает испытывать чувство влюбленности или сексуальное влечение к другим людям. В этом случае этическая сторона вопроса не берется во внимание, здесь стоит обратить на ситуацию лишь с точки организации человеческой психики и биологических, гормональных составляющих, отмечает психолог.

Но бывает и так, что истинная близость случается именно в отношениях с другими, а не с постоянным партнером. Когда, например, с действующей половинкой она так и не случилась, либо угасла и теперь связь носит скорей практический характер.

Это, так называемые, функциональные браки, когда людей в большей степени объединяет быт, совместный бизнес или дети. И тогда легко допустить, что человек будет восполнять эту потребность душевной близости на стороне.

«Многие люди оправдывают эмоциональную измену. Если нет физической близости, то это не измена. Но как бы не оправдывали себя эмоциональные изменщики, проблема в том, что такая близость чаще возникает в отношениях, где есть некоторая проблема или дефицит. И подобная измена портит все еще больше», — утверждает клинический психолог.

Эксперт отмечает, что в такой ситуации проблема не решается, а разговоры между неверными становятся все более личными, их встречи обрастают секретностью. Они вытесняют другого партнера, а тот которому изменяют, нередко чувствует недостаток внимания, обиду и ревность.

Важно сказать, что эмоциональная измена не всегда перерастает в физическую, но, к сожалению, это тоже не редкость. Безусловно не стоит уходить в крайность, ведь наличие отношений никак не означает, что нужно оборвать все остальные социальные связи. Дружба важна, но пусть взаимосвязи вне личной жизни будут доступны партнеру, а возникающие проблемы выясняются только наедине.

«Но, если чувствуется, что дружеская связь переходит во что-то большее и отношения с партнером становятся второстепенными на фоне других, то, пожалуй, стоит принять волевое решение и прекратить подобные действия. Либо поговорить об этом со своим партнером», — заключает Пименова.

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