«Сижу у мужа на шее»: Орлова раскрыла нюансы семейного бюджета

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 220

Телеведущая Ольга Орлова заявила, что «сидит на шее» у мужа

«Сижу у мужа на шее»: Орлова раскрыла нюансы семейного бюджета

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица и телеведущая не любит рассказывать публике детали личной жизни. Но порой все же делится с поклонниками семейными тайнами.

Певица и телеведущая Ольга Орлова приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. В социальной сети подписчики поинтересовались, как у нее с мужем распределен семейный бюджет. По словам знаменитости, супруг полностью покрывает все расходы.

«У нас разные бюджеты. Мой — это мой, а его — это наш. Если серьезно, то муж закрывает все жизненно-бытовые расходы. Так что можно считать, что я сижу у него на шее», — ответила звезда.

При этом телеведущая старается не показывать совместные кадры с любимым и всячески его скрывает. Однако известно, что мужчину зовут Валерий. Он бизнесмен, старше Орловой на десять лет. Певица с ним познакомилась в ресторане, сначала несколько месяцев присматривалась. А после двух лет отношений отправилась с ним в ЗАГС.

В феврале этого года она во второй раз стала мамой, родила дочку Анну. От первого брака с Александром Кармановым у Орловой есть 21-летний сын Артем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто заботится о новорожденной дочери Ольги Орловой.

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