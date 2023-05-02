В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 143

В Госдепе заявили, что американские власти поддерживают политику открытых дверей альянса.

В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

Фото: www.globallookpress.com / KCNP / AdMedia

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Вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу должен решаться не только со стороны США, заявил представитель Госдепа Ведант Патель. Его ответ на публикацию французской газеты Le Monde по поводу негативного отношения Вашингтона к членству Украины в НАТО был опубликован на сайте департамента.

«Очевидно, что это коллективное решение, и его должен принять весь альянс», — говорится в сообщении.

По его словам, американские власти поддерживают политику открытых дверей альянса, но на данный момент в США, все же, сосредоточены на обеспечении поддержки Украины в решении насущных проблем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс в сентябре прошлого года. В прошлом месяце Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что «будущее Украины — в семье альянса». В Кремле же заявили, что линия НАТО на поглощение Украины подтверждает правильность начала военной операции РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Киев решительно требует вступления в НАТО, несмотря на несоответствие критериям.

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