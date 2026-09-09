Рубио допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 18 0

Встречи американских представителей в Москве и Киеве нельзя однозначно оценивать как успешные или неуспешные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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США видят возможность в ближайшие недели подготовить дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит «РИА Новости».

«Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих сторон», — сказал Рубио журналистам в Колумбии.

По словам американского госсекретаря, недавние контакты спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москве и Киеве могут создать условия для возвращения к трехстороннему формату переговоров. Вашингтон при этом готов выступить посредником.

Рубио отметил, что встречи американских представителей в Москве и Киеве нельзя однозначно назвать успешными или неуспешными, однако назвал их содержательными. По его словам, в ходе переговоров обсуждались новые идеи по урегулированию конфликта.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошли в Москве 5 сентября и продолжались три часа и 10 минут. На следующий день американские представители посетили Киев, где встретились с Владимиром Зеленским.

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