Умер канадский фолк-певец Гордон Лайтфут

В возрасте 84-х лет ушел из жизни канадский фолк-певец Гордон Лайтфут. Об этом сообщает CBS со ссылкой на старого публициста певца Викторию Лорд.

По какой причине умер артист — пока не известно, но по словам Виктории, он умер в больнице. К слову, за всю свою жизнь мужчина стерпел немало: паралич Белла, алкоголизм, и еще несколько болезней. Тем не менее, после каждой операции, каждого посещения врача, Лайтфут вставал и шел на любимую сцену.

Однажды он находился в коме после операции около шести недель. Его хватило на три месяца в больнице и он сразу же поехал выступать на концерт, а затем еще и выпустил сразу несколько альбомов.

Гордон Лайтфут родился в городке Ориллии, штат Онтарио, в 1938 году и всегда тяготел к музыке. Так, уже в старшей школе знаменитость написал свою первую песню под названием The Hula Hoop Song. Его переезд из родного города в музыкальный Лос-Анджелес был более, чем логичным. Там он поступил в музыкальный колледж и уже в начале 1960-х стал известен благодаря жанру фолк. Его самая известная песня Sundown занимала первое место популярного чарта Billboard 200.

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