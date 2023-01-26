Мертвого подростка с пакетом гальки на шее нашли у берега в Анапе

На берегу пляжа в Анапе нашли безжизненное тело 16-летнего юноши. На его шее была бельевая веревка с целлофановым пакетом гальки. Как сообщил источник 5-tv.ru, труп обнаружили недалеко от пляжа санатория «Русь» на глубине полтора метра, в двух метрах от береговой линии.

Как установили правоохранительные органы, мальчик дистанционно учился в девятом классе в одной из школ столицы. В мобильнике у юноши обнаружили аудиозапись, на которой он обращается к матери.

Сообщается, что по факту случившегося Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Анапе возбудило уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как семилетний мальчик умер в агонии после лечения краснухи в домашних условиях.