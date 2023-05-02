Стала известна дата переговоров по продлению зерновой сделки

Возможно, на Западе все еще хотят продлить договоренности с Россией. Что происходит сейчас?

Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, 3 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из Украины.

«Надеемся, что будут результаты», — сказал собеседник.

Срок действия «черноморской инициативы» истекает 18 мая. Продлят ее или нет — это сложный вопрос.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что будет дальше с «зерновой сделкой».