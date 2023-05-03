Принесет удачу и счастье: как вычислить свое число судьбы

Как вычислить число судьбы, чтобы разбогатеть? Ответ на этот вопрос дала в инртервью изданию «Страсти» основательница Школы Нейронумерологии Дарья Колегова. По ее словам, формула весьма простая — необходимо сложить цифры из даты рождения, пока не получится простое число.

«Например, человек родился 01.02.1986. Нужно прибавить все цифры: 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 8 + 6. Получается 27. Это число мы также раскладываем: 2+7. В итоге выходит число 9», — отметила нумеролог.

Число судьбы — один

Деньги к таким людям приходят, когда они находятся на руководящих должностях — направляют команду. Также деньги появятся у фрилансеров и стартаперов.

Число судьбы — два

Материальный успех приходит в виде благодарности от окружающих за личностные качества. Нумеролог советует стремиться к деньгам, чтобы они пришли легче.

Число судьбы — три

Людям с таким числом деньги приходят через саморазвитие и образование. Главное передавать знания с неординарным подходом, а также не забывать продолжать саморазвиваться.

Число судьбы — четыре

Деньги приходят к тем, кто постоянно совершенствуется. По словам нумеролога, у лучших из лучших не будет никаких проблем.

Число судьбы — пять

Материальное благополучие зависит от активности. Также важно отсутствие ограничений. Но заниматься незаконными делами нумеролог не советует.

Число судьбы — шесть

Финансовый успех придет к тем, кто продолжает семейный бизнес. Для избежания проблем с деньгами важно поддерживать крепкие отношения с близкими. Кроме того, не стоит забывать про уют и тепло в доме.

Число судьбы — семь

Нумеролог советует как можно глубже погрузиться в сферу, которой занимаетесь. Но не стоит связываться с финансами, так как бухгалтерия и экономика будут тормозить.

Число судьбы — восемь

Важно быть честным, справедливым и дисциплинированным, выступать на стороне правды. Такой подход позволит завоевать доверие, авторитет, власть и привлечет большие деньги.

Число судьбы — девять

Получить финансовый успех можно с помощью активности, целеустремленности и стойкости. Такие люди могут брать за свой труд столько, сколько посчитают нужным.

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