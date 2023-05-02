Задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром

Задержаны подозреваемые в убийстве пропавших в Краснодарском крае аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. По данным 5-tv.ru, в настоящее время они дают показания. Их личности и количество пока неизвестны. Подозреваемые уже указали место, где находятся тела пропавших.

Тело девушки с признаками насильственной смерти уже обнаружено. Как именно она погибла — пока неизвестно.

Теперь следователям предстоит установить, было ли убийство запланировано или оно было совершено после конфликта.

Аниматоры пропали 28 апреля на трассе М-4 «Дон», проезжая участок автодороги вблизи станицы Березанская. В тот вечер они возвращались домой с мероприятия. Утром следующего дня их телефоны оказались отключены, а с банковских карт пропало 190 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru, рассказывал о том, что была найдена сгоревшая машина пропавших аниматоров.