СК завершил расследование дела о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей

Следственный комитет (СК) завершил расследование гибели экс-участницы реалити-шоу Анастасии Кочервей. Ее тело нашли в августе прошлого года на берегу Финского залива. Как сообщили на сайте канала «78», состава преступления найдено не было, поэтому уголовное дело было закрыто.

В ходе расследования были восстановлены все события того злополучного дня. Был проверен на причастность к возможному преступлению таксист, который последним видел девушку живой. Подозрения правоохранителей не подтвердились.

Тело Кочервей 13 августа прошлого года обнаружил в камышах один из отдыхающих, который проплывал мимо проплывал на байдарке. В воде девушка лежала на животе. Также за некоторое время до этого отец девушки обратился в полицию с жалобой, что его дочка не выходит на связь.

«Попала в воду живой»: вскрылись ужасающие подробности гибели участницы «Дома-2» Кочервей

Друзья, знакомые и коллеги погибшей в один голос рассказывали, какой образ жизни вела девушка: беззаботный, имела пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам, а также практиковала беспорядочные романтические связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незадолго до смерти сделала Анастасия Кочервей.

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