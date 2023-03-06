В США рассказали о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта
National Review: Запад готовится к разделу Украины надвое после завершения конфликта
Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii
Американский журналист раскрыл намерения Вашингтона и союзников. Он объяснил, почему энтузиазм «партнеров» Киева неуклонно угасает.
США и их союзники планируют завершить конфликт на Украине путем мирных переговоров. Однако Киев при этом постигнет незавидная участь — страну попросту поделят на две части. Такое мнение озвучил в своей статье для американского издания National Review обозреватель Ноа Ротман.
Журналист уверен, что киевский режим, несмотря на поддержку Запада, неспособен противостоять военному потенциалу России. Одолеть Москву и вернуться к границам Украины 1991 года не получится. Не говоря уже о планируемых операциях по контрнаступлению в Донбассе и захвату Крыма — эти претензии обойдутся партнерам Киева слишком дорого. Столько техники, оружия, боеприпасов стране не предоставят.
«Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского (Президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников», — пишет Ротман.
Обозреватель отмечает, что Москва не намерена оставлять свои новые территории, поэтому такой сценарий по итогам мирных переговоров вполне реалистичен.
По мнению журналиста, «дестабилизированное» украинское государство на границе с НАТО может показаться приемлемым предложением в Берлине, Париже и Вашингтоне, но оно не будет таковым для Польши, Словакии или стран Балтии. Им такое развитие событий дастся тяжелее, подытожил Ротман.
Ранее, писал 5-tv.ru, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы завершить украинский конфликт в течение суток.
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