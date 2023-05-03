Появились подробности задержания украинских диверсантов в Крыму

ФСБ России задержала несколько членов агентурной сети Главного управления разведки Украины, планировавших совершить на территории Крыма серию диверсионно-террористических актов. Задержанные дали признательные показания и рассказали, как осуществлялась поставка взрывных веществ на территорию полуострова.

Организатором терактов, по данным ФСБ, является офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, который при помощи шантажа и подкупа осуществлял вербовку участников глубоко законспирированной агентурной группы.

По данным «Известий», именно бывший сотрудник полиции Виктор Подвальный занимался вербовкой остальных участников группы. В ФСБ отметили, что для получения посылок Подвальный использовал втемную разных людей. В частности, пенсионеров. Так, он убедил одну женщину принять на свое имя посылку в пункте СДЭК. Но внутри оказались не бытовые электроплиты, а панели, начиненные взрывчаткой. Для диверсий и терактов в Крыму бывший сотрудник полиции вербовал молодых людей крепкого телосложения, нуждающихся в деньгах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; 5-tv.ru

Всего было задержано семь участников глубоко законспирированной агентурной группы. Среди них граждане Украины и России: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евменко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, международный канал контрабандных поставок в Россию взрывчатых устройств осуществлялся из Болгарии и проходил через территории Турции и Грузии.