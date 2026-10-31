«Продолжится перетягивание каната»: политолог дал прогноз по кризису в Польше

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 23 0

Конфликт, по мнению эксперта, перешел в открытую фазу.

Политолог Буневич объяснил причины кризиса в Польше

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Госпереворот в Польше

Политолог Буневич: Польша вошла в открытую фазу противостояния

Нынешний политический кризис в Польше стал продолжением многолетнего спора между либеральным правительством и консервативной партией «Право и справедливость» вокруг формирования Конституционного трибунала. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал советник директора Российского института стратегических исследований, политолог Дмитрий Буневич.

По словам эксперта, стороны по-разному смотрят на то, кто и в какой степени должен влиять на состав высшей судебной инстанции страны.

«Правительство считает, что оно может влиять на назначение судей Конституционного суда. Правительство либеральное, я имею в виду. А консерваторы считают, что нет, невозможно это», — объяснил Буневич.

Консервативный лагерь, по его словам, настаивает на сохранении полномочий ранее назначенных судей, рассматривая их как гарантов собственного подхода к толкованию конституции.

Новое обострение произошло после появления информации об отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. Сам он с таким решением не согласился.

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий, которого Буневич относит к консервативному лагерю, поддержал прежнее руководство суда и досрочно прервал поездку в Африку.

«Это продолжение конфликта между либеральным правительством и консерваторами из „Права и справедливости“, которых поддерживает президент Навроцкий», — отметил политолог.

По мнению Буневича, быстро разрешить противостояние не удастся.

«Я думаю, что будет продолжаться перетягивание каната между либералами в правительстве и консерваторами, чьим лидером сейчас является Навроцкий», — спрогнозировал эксперт.

Ситуация вокруг Конституционного трибунала резко обострилась 30 октября. На территории суда появились сотрудники полиции, а у здания собрались протестующие. Правоохранители сообщали о попытках части собравшихся прорваться через кордон, несколько человек были задержаны.

Ряд польских политиков, в том числе депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик, назвали происходящее государственным переворотом. Премьер-министр Дональд Туск, напротив, заявил, что власти занимаются восстановлением верховенства права после периода правления «Права и справедливости».

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