Турция анонсировала дату переговоров по зерновой сделке

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Минобороны Турции: встреча делегаций по зерновой сделке состоится 5 мая

Турция анонсировала дату переговоров по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

Читайте нас в: Дзен Новости

На повестку вынесут ряд вопросов, в том числе зерновую инициативу.

Переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT.

По его словам, в этот день заместители министров обороны Турции, России и Украины планируют встретиться в Стамбуле.

«Можно сказать, что стороны готовы продлить срок действия договоренностей. Мы хотим, чтобы эта инициатива была продлена без проблем», — говорится в сообщении.

Также он добавил, что соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а особенно для нуждающихся стран.

Прежде стало известно, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, 3 мая. Однако МИД России не подтвердил переговоры — к российской стороне не поступало информации о какой-либо встрече.

Срок действия «черноморской инициативы» истекает 18 мая. Продлят ее или нет — это сложный вопрос.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Последние новости

20:39
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
20:22
Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей
20:02
В Петербурге появится новая российская прививка для собак
19:52
Сгорел, как свечка: почему Юдашкин умер от рака за считаные часы
19:40
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
19:33
«Нам сейчас нужна»: Финляндия не поделится своей авиацией с Украиной

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
Нашли идеальную жертву: почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео