Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43

ЕК ограничила свободное обращение украинского зерна в пяти европейских странах до 5 июня

Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника.

Еврокомиссия (ЕК) запретила экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Ограничения касаются пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Теперь их запрещено ввозить в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет действует со 2 мая по 5 июня 2023 года.

В этот период перечисленные украинские зерновые культуры могут по-прежнему экспортироваться во все страны — члены Евросоюза, кроме пяти указанных государств. При этом через их территорию зерно с Украины может проходить в рамках общей процедуры таможенного транзита. Также украинское зерно может поставляться в страны за пределами Евросоюза.

Со своей стороны, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника и любых других продуктов с Украины.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней.

В свою очередь страны Евросоюза начали ограничивать доступ украинского зерна на свои рынки по требованиям местных фермеров, возмущенных наплывом дешевой сельхозпродукции с Украины, что усугубило положение аграриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры по черноморской продуктовой сделке («зерновой») при участии всех ее сторон назначены на среду, 3 мая.

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