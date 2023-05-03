Открытая церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая

Церемония прощания с известным российским модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая. Как уточняется в Telegram-канале его Дома моды, мероприятие ожидается в открытом формате, поэтому посетить его смогут многие.

Официальная часть запланирована на 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково Московской области. Затем Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Известного российского модельера Вячеслава Зайцева не стало на 86-м году жизни в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он скончался после госпитализации из-за острой боли в желудке.

Немногим позднее свои соболезнования в связи с трагическим событиям выразили известные люди, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова и президент страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, где и когда похоронят российского модельера Вячеслава Зайцева.