Открытая церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая
Известного знатока моды затем похоронят на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Церемония прощания с известным российским модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая. Как уточняется в Telegram-канале его Дома моды, мероприятие ожидается в открытом формате, поэтому посетить его смогут многие.
Официальная часть запланирована на 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково Московской области. Затем Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.
Известного российского модельера Вячеслава Зайцева не стало на 86-м году жизни в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он скончался после госпитализации из-за острой боли в желудке.
Немногим позднее свои соболезнования в связи с трагическим событиям выразили известные люди, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова и президент страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, где и когда похоронят российского модельера Вячеслава Зайцева.
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