Открытая церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 585

Известного знатока моды затем похоронят на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.

Открытая церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Церемония прощания с известным российским модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая. Как уточняется в Telegram-канале его Дома моды, мероприятие ожидается в открытом формате, поэтому посетить его смогут многие.

Официальная часть запланирована на 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково Московской области. Затем Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Известного российского модельера Вячеслава Зайцева не стало на 86-м году жизни в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он скончался после госпитализации из-за острой боли в желудке.

Немногим позднее свои соболезнования в связи с трагическим событиям выразили известные люди, а также официальный представитель МИД России Мария Захарова и президент страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, где и когда похоронят российского модельера Вячеслава Зайцева.

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