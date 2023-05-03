В Турции оценили будущее зернового коридора: «Поставки могут прекратиться»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55

Представитель Эрдогана Калын: поставки продовольствия по зерновому коридору могут завершиться

В Турции оценили будущее зернового коридора: «Поставки могут прекратиться»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Будущее мировой продовольственной безопасности зависит от встречи участников зерновой сделки.

Поставки продовольствия по зерновому коридору могут быть прекращены по результатам встречи представителей Москвы, Стамбула и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В беседе с телеканалом CNN Turk он уточнил, что в случае если переговоры не принесут плодов, коридор будет перекрыт.

Калын прокомментировал, что встреча сторон зерновой сделки имеет важное значение для будущего транспортировки продовольствия. В случае закрытия зернового коридора возможно начало серьезных проблем глобального масштаба, отметил он.

«Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая», — сообщил представитель турецкого лидера.

Так, 18 мая заканчивается двухмесячный срок продления зерновой сделки. Днем ранее, 2 мая, в Кремле заявили, что время «сжимается как шагреневая кожа», а российская сторона так и не наблюдает удовлетворения ее условий. В частости, не выполнены требования российского агросектора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты по зерновой инициативе продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы.

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