В Турции оценили будущее зернового коридора: «Поставки могут прекратиться»
Представитель Эрдогана Калын: поставки продовольствия по зерновому коридору могут завершиться
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Будущее мировой продовольственной безопасности зависит от встречи участников зерновой сделки.
Поставки продовольствия по зерновому коридору могут быть прекращены по результатам встречи представителей Москвы, Стамбула и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В беседе с телеканалом CNN Turk он уточнил, что в случае если переговоры не принесут плодов, коридор будет перекрыт.
Калын прокомментировал, что встреча сторон зерновой сделки имеет важное значение для будущего транспортировки продовольствия. В случае закрытия зернового коридора возможно начало серьезных проблем глобального масштаба, отметил он.
«Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая», — сообщил представитель турецкого лидера.
Так, 18 мая заканчивается двухмесячный срок продления зерновой сделки. Днем ранее, 2 мая, в Кремле заявили, что время «сжимается как шагреневая кожа», а российская сторона так и не наблюдает удовлетворения ее условий. В частости, не выполнены требования российского агросектора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты по зерновой инициативе продолжаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы.
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