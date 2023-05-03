«Восхитительно»: Брухунова наслаждается жизнью, пока Петросян в больнице

Молодая супруга юмориста одна посещает рестораны и откровенно радуется этому.

Татьяна Брухунова, похоже, не особо переживает за своего супруга Евгения Петросяна, которого на днях госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Пока 77-летний юморист лежит в больнице, его 34-летняя жена ходит по ресторанам и откровенно радуется вынужденному одиночеству.

«Обед в одиночестве, что может быть восхитительнее?!» — подписала Брухунова фото на своей странице в соцсети.

Фото из соцсети Татьяны Брухуновой. Фото: Instagram* / bruhunova

Впрочем, накануне супруга юмориста в комментарии 5-tv.ru заявила, что поводов волноваться за Петросяна нет. По ее словам, артист лег в больницу на плановое обследование, и у него «все замечательно».

До этого и сам Петросян вышел на связь с поклонниками после сообщений об экстренной госпитализации и заверил, что у него «плановая проверка».

Тем не менее молодой супруге юмориста, по всей видимости, не удастся избежать очередных обвинений в меркантильности и любви к Петросяну из-за денег. Такие претензии Брухуновой предъявляли поклонники артиста после того, как она, по их мнению, увела его из семьи, разрушив брак с актрисой Еленой Степаненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. Известно, что юмористу несколько лет назад провели операцию по замене сердечного клапана и восстановлению работы коронарных сосудов.

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