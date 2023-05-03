«Восхитительно»: Брухунова наслаждается жизнью, пока Петросян в больнице

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 116

Брухунова в соцсетях порадовалась одиночеству, пока Петросян лежал в больнице

«Восхитительно»: Брухунова наслаждается жизнью, пока Петросян в больнице

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Молодая супруга юмориста одна посещает рестораны и откровенно радуется этому.

Татьяна Брухунова, похоже, не особо переживает за своего супруга Евгения Петросяна, которого на днях госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Пока 77-летний юморист лежит в больнице, его 34-летняя жена ходит по ресторанам и откровенно радуется вынужденному одиночеству.

«Обед в одиночестве, что может быть восхитительнее?!» — подписала Брухунова фото на своей странице в соцсети.

Фото из соцсети Татьяны БрухуновойФото из соцсети Татьяны Брухуновой. Фото: Instagram* / bruhunova

Впрочем, накануне супруга юмориста в комментарии 5-tv.ru заявила, что поводов волноваться за Петросяна нет. По ее словам, артист лег в больницу на плановое обследование, и у него «все замечательно».

До этого и сам Петросян вышел на связь с поклонниками после сообщений об экстренной госпитализации и заверил, что у него «плановая проверка».

Тем не менее молодой супруге юмориста, по всей видимости, не удастся избежать очередных обвинений в меркантильности и любви к Петросяну из-за денег. Такие претензии Брухуновой предъявляли поклонники артиста после того, как она, по их мнению, увела его из семьи, разрушив брак с актрисой Еленой Степаненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. Известно, что юмористу несколько лет назад провели операцию по замене сердечного клапана и восстановлению работы коронарных сосудов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Последние новости

20:39
Так «расцветает» «Тюльпан»: как российские минометчики работают в зоне СВО
20:22
Обвиняемая по делу о мошенничестве Дрожжина прибыла в суд в сопровождении врачей
20:02
В Петербурге появится новая российская прививка для собак
19:52
Сгорел, как свечка: почему Юдашкин умер от рака за считаные часы
19:40
Оружейный музей: корреспондент «Известий» показал катакомбы ВСУ под Соледаром
19:33
«Нам сейчас нужна»: Финляндия не поделится своей авиацией с Украиной

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
Нашли идеальную жертву: почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео