Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 749

Покушение на президента удалось предотвратить благодаря своевременным действиям, предпринятых военными и специальными службами.

Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Кремль расценивает попытку удара киевским режимом по центру Москвы как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.

Также в Кремле сообщили о том, что удар по Кремлю пытались нанести двумя беспилотниками.

Россия оставит за собой право принять ответные меры.

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