Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией»

Кремль расценивает попытку удара киевским режимом по центру Москвы как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.

Также в Кремле сообщили о том, что удар по Кремлю пытались нанести двумя беспилотниками.

Россия оставит за собой право принять ответные меры.