Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией»
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Покушение на президента удалось предотвратить благодаря своевременным действиям, предпринятых военными и специальными службами.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Кремль расценивает попытку удара киевским режимом по центру Москвы как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.
Также в Кремле сообщили о том, что удар по Кремлю пытались нанести двумя беспилотниками.
Россия оставит за собой право принять ответные меры.
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