План не удался: налоговая нашла кое-что интересное в «грязном» бизнесе Лерчек

У известной «продавщицы воздуха» снова проблемы. Валерия Чекалина пыталась обойти систему, но налоговую не проведешь.

В последнее время власти все активнее борются с инфоцыганами. Вот и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в очередной раз попалась в руки налоговой.

Ранее суд запретил блогеру пользоваться интернетом. А как известно, социальные сети — главный инструмент скама в руках инфоцыган.

Сейчас налоговая служба внимательно проверяет активы знаменитости. Чекалина владеет компанией, которая занимается производством спортивной одежды. Но есть один нюанс. Сайту 5-tv.ru стало известно, что адрес этой организации, согласно базе данных СПАРК, признан недостоверным, то есть фактический и указанный в документах адреса не совпадают. За такие обходы системы Лерчику явно придется не сладко, а ее фирму могут прикрыть.

Налоговая обнаружила, что адрес компании блогера Лерчек недостоверен. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у блогера Валерии Чекалиной во время обыска нашли несколько элитных иномарок, дорогие ювелирные украшения и множество загранпаспортов.

Налоговой стало известно, что девушка получала большие суммы, которые выводила через ИП родственников. Так она обходила обязанность выплачивать деньги в казну государства.