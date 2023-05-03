План не удался: налоговая нашла кое-что интересное в «грязном» бизнесе Лерчек

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 985

Налоговая обнаружила несовпадение юридического и фактического адресов фирмы блогера Чекалиной

План не удался: налоговая нашла кое-что интересное в «грязном» бизнесе Лерчек

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

У известной «продавщицы воздуха» снова проблемы. Валерия Чекалина пыталась обойти систему, но налоговую не проведешь.

В последнее время власти все активнее борются с инфоцыганами. Вот и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в очередной раз попалась в руки налоговой.

Ранее суд запретил блогеру пользоваться интернетом. А как известно, социальные сети — главный инструмент скама в руках инфоцыган.

Сейчас налоговая служба внимательно проверяет активы знаменитости. Чекалина владеет компанией, которая занимается производством спортивной одежды. Но есть один нюанс. Сайту 5-tv.ru стало известно, что адрес этой организации, согласно базе данных СПАРК, признан недостоверным, то есть фактический и указанный в документах адреса не совпадают. За такие обходы системы Лерчику явно придется не сладко, а ее фирму могут прикрыть.

Налоговая обнаружила, что адрес компании Лерчек недостоверенНалоговая обнаружила, что адрес компании блогера Лерчек недостоверен. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у блогера Валерии Чекалиной во время обыска нашли несколько элитных иномарок, дорогие ювелирные украшения и множество загранпаспортов.

Налоговой стало известно, что девушка получала большие суммы, которые выводила через ИП родственников. Так она обходила обязанность выплачивать деньги в казну государства.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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