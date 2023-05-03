План не удался: налоговая нашла кое-что интересное в «грязном» бизнесе Лерчек
Налоговая обнаружила несовпадение юридического и фактического адресов фирмы блогера Чекалиной
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
У известной «продавщицы воздуха» снова проблемы. Валерия Чекалина пыталась обойти систему, но налоговую не проведешь.
В последнее время власти все активнее борются с инфоцыганами. Вот и блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в очередной раз попалась в руки налоговой.
Ранее суд запретил блогеру пользоваться интернетом. А как известно, социальные сети — главный инструмент скама в руках инфоцыган.
Сейчас налоговая служба внимательно проверяет активы знаменитости. Чекалина владеет компанией, которая занимается производством спортивной одежды. Но есть один нюанс. Сайту 5-tv.ru стало известно, что адрес этой организации, согласно базе данных СПАРК, признан недостоверным, то есть фактический и указанный в документах адреса не совпадают. За такие обходы системы Лерчику явно придется не сладко, а ее фирму могут прикрыть.
Налоговая обнаружила, что адрес компании блогера Лерчек недостоверен.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что у блогера Валерии Чекалиной во время обыска нашли несколько элитных иномарок, дорогие ювелирные украшения и множество загранпаспортов.
Налоговой стало известно, что девушка получала большие суммы, которые выводила через ИП родственников. Так она обходила обязанность выплачивать деньги в казну государства.
- 2 мая
- Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
- 20 апр
- История продолжается: как оскандалившаяся Лерчек заработала почти три миллиарда
- 8 апр
- «Нас не посвящают»: адвокат Лерчек рассказал о текущем положении ее дел
- 25 мар
- «Они оступились»: Курбан Омаров пожалел Лерчек и Митрошину
- 22 мар
- Лерчек не везет: поклонники продают косметику Чекалиных на фоне дела блогеров
- 22 мар
- «Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
- 21 мар
- «Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину
- 21 мар
- «Показательная порка»: блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов
- 20 мар
- «Откуда такие деньги?» — Кушанашвили возмутился заработком блогера Лерчек
- 19 мар
- «Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой
Читайте также
62%
-0.65 87.58
-0.08
Нашли ошибку?