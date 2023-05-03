Владимир Зеленский анонсировал наступление ВСУ в ближайшее время

Глава Украины надеется получить самолеты от западных союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что войска Украины в скором времени пойдут в наступление. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время Дания отправит им самолеты.

«Скоро у нас будут наступательные действия, после них уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Финляндии.

Сегодня, 3 мая, глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию. Лидеры собираются обсудить вопросы двусторонних финско-украинских отношений, а также глобальную геополитическую повестку.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой выбор стоит перед Зеленским.