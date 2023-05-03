Полеты беспилотников запретили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 3 мая действует запрет на полеты беспилотников и дронов. Как пишет KP.RU, ограничение продлится минимум до 15 мая. Любым летательным аппаратам запрещено поднимать в воздух на Петербургом, а также в радиусе 150 километров вокруг города. Запрет не касается только гражданских самолетов аэропорта Пулково.

«Действительно действует запрет на полеты в 150 километрах от города. Все, кроме Пулково. Дроны и беспилотники тоже запрещены», — подтвердили специалисты корреспондентам газеты.

За нарушение данного запрета жителям северной столицы грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на 90 суток.

Аналогичный запрет ввели в Москве 3 мая. Мэр города Сергей Собянин напомнил жителям столицы об ответственности за несанкционированный запуск беспилотников. Уточняется, что это сделано для облегчения работы правоохранителей.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались атаковать Кремль. Два дрона были оперативно выведены из строя и не повредили ничего, кроме флагштока дворца.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о попытке покушения на Владимира Путина.