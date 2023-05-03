В лесной массив подмосковной Коломны рухнул беспилотник

В Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. Дрон рухнул в районе Коломны. Как уточнил источник 5-tv.ru, инцидент случился в лесном массиве.

Экстренными службами, работающими на месте, были обнаружены обломки крыла и двигатель БПЛА. Также между населенными пунктами Северское и Черкизово была найдена небольшая воронка.

Ранее в Госдепе США прокомментировали атаки дронов на объекты на территории Крымского полуострова и Брянской области. Заместитель официального представителя департамента Ведант Патель заявил, что США продолжат поддерживать Украину, а также намерены привлечь Москву к ответственности за начало СВО.

Минувшей ночью украинские дроны предприняли попытку атаковать Кремль. Летательные аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы РФ и упали. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией».





