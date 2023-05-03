В лесной массив подмосковной Коломны рухнул беспилотник

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 280

Обломки БПЛА и воронка были обнаружены между населенными пунктами Северское и Черкизово.

В лесной массив подмосковной Коломны рухнул беспилотник

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. Дрон рухнул в районе Коломны. Как уточнил источник 5-tv.ru, инцидент случился в лесном массиве.

Экстренными службами, работающими на месте, были обнаружены обломки крыла и двигатель БПЛА. Также между населенными пунктами Северское и Черкизово была найдена небольшая воронка.

Ранее в Госдепе США прокомментировали атаки дронов на объекты на территории Крымского полуострова и Брянской области. Заместитель официального представителя департамента Ведант Патель заявил, что США продолжат поддерживать Украину, а также намерены привлечь Москву к ответственности за начало СВО.

Минувшей ночью украинские дроны предприняли попытку атаковать Кремль. Летательные аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы РФ и упали. О пострадавших не сообщалось. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией».


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